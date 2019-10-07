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ВАКС закрыл дело о незаконном обогащении экс-главы Аудиторской службы Гавриловой

Рассматриваться будет эпизод о декларировании недостоверной информации.

ВАКС закрыл дело о незаконном обогащении экс-главы Аудиторской службы Гавриловой
Лидия Гаврилова
Фото: Владислав Мусиенко

Высший антикоррупционный суд закрыл дело о незаконном обогащении бывшего председателя Аудиторской службы Лидии Гавриловой.

Об этом "Українським Новинам" сообщил ее адвокат Ярослав Белявский.

"Прокуроры сегодня внесли ходатайство и суд закрыл этот эпизод в соответствии с решением Конституционного Суда", - рассказал адвокат.

По его словам, в Антикоррупционном суде будет слушаться дело касательно другого эпизода - декларирования Гавриловой недостоверной информации. Заседание по этому эпизоду назначено на 14:00 23 октября.

Напомним, 30 сентября Кабмин уволил председателя Аудиторской службы Гаврилову. Соломенский районный суд Киева передал обвинительный акт в отношении нее в Высший антикоррупционный суд. В материалах фигурируют ч. 2 ст. 368-2 (незаконное обогащение) и ст. 366-1 (декларирование недостоверной информации) Уголовного кодекса.

Гаврилова, по версии следствия, в течение 2015-2016 годов получила активов на 10 млн гривен, по которым Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура не нашли законных оснований.

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