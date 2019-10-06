Новый закон об особом статусе Донбасса будет писаться вместе с общественностью, - Разумков

Новый закон об особом статусе Донбасса будет писаться с учетом мнения общественности.

Об этом спикер парламента Дмитрий Разумков заявил в интервью телеканалу Украина.

"Мы действительно понимаем, что так называемый закон об особом статусе временно оккупированной территории заканчивается в этом году. Надо найти новый механизм, новый закон. Президент говорил, что это будет публичная позиция. Он не будет писаться в Офисе президента, парламенте или в закрытом комитете Верховной рады . Этот закон будет писаться вместе с общественностью", - заявил Разумков.

По его словам, закон начнет действовать после возвращения контроля над захваченным участком границы с Россией.

"Когда будет достигнут компонент безопасности, тогда мы сможем исключительно по украинскому законодательству провести выборы на пока временно оккупированной территории. Когда у нас будет контроль над границей, когда ОБСЕ признает эти выборы, именно тогда начнет работать новый закон об особом статусе Донбасса", - добавил он.

Напомним, 1 октября в Минске представители Трехсторонней контактной группы и боевиков "ДНР" и "ЛНР" согласовали имплементацию так называемой "формулы Штайнмайера" в украинское законодательство. Украина отказалась ставить подпись под одним документом с представителями боевиков, поэтому это было сделано в виде отдельных писем в адрес ОБСЕ, одной из сторон ТКГ.

Формула предусматривает вступление в силу особого статуса для Донбасса в день внеочередных местных выборов на временной основе. Закон продолжит действовать на постоянной основе, в случае если в итоговом докладе БДИПЧ ОБСЕ будет заявлено о демократичности состоявшихся выборов.

Напомним, 6 октября в Киеве и других городах прошли акции протеста "Нет капитуляции". На вече в столице, по данным полиции, присутствовали 10 тысяч человек.

Митингующие осуждают подписание Украиной "формулы Штайнмайера" по урегулированию ситуации на Донбассе. На Майдане объявили о создании движения сопротивления капитуляции и призвали создать соответствующую оппозиционную платформу в Верховной Раде.