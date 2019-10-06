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СМИ назвали имя вероятного преемника Курта Волкера

72-летний Майкл Костив в течение десяти лет работал в ЦРУ.

Спецпредставителем Государственного департамента США по вопросам Украины вместо Курта Волкера может стать 72-летний Майкл Костив.

Майкл Костив
Фото: linkedin.com
Майкл Костив

Об этом сообщает Зеркало недели со ссылкой на высокопоставленные американские источники.

Издание отмечает, что 72-летний Майкл Костив в течение десяти лет работал в ЦРУ, из которого он в начале 80-х ушел после скандала. В статье о Костиве в английской версии Википедии речь идет о странной истории: якобы в конце 1981 г. он был пойман в супермаркете на краже пакета с беконом стоимостью в 2,13 долл.

Он сообщил об этом инциденте своему начальству и был отправлен в административный отпуск. В 1982-м, после того как Костив подал в отставку, обвинения были сняты. Впрочем, этот инцидент не помешал ему в 2004-2006 гг. быть советником директора ЦРУ.

После отставки из ЦРУ Костив около двадцати лет проработал в одной из крупнейших в мире нефтегазовых корпораций - Chevron, в которой в 2001-2003 гг. занимал должность вице-президента по международным правительственным делам.

С 2006-го по 2011-й гг. Костив был директором республиканского штаба комитета Сената по вооруженным силам, который возглавлял сенатор-республиканец Джон Маккейн. По словам информированных собеседников, именно Костив привлек внимание Маккейна к украинскому вопросу.

С 2011-го и по настоящее время Костив занимает должность вице-президента Американской ассоциации геологов-нефтяников (AAPG). А с января 2017-го также является советником директора Национальной разведки Дэна Коутса.

Помимо украинского языка, Костив владеет русским, испанским, итальянским, польским.

Напомним, Волкер подал в отставку через день после обнародования жалобы осведомителя, в которой описывалось, что он пытался "сдержать вред", нанесенный адвокатом Трампа Руди Джулиани при попытках давить на Украину с целью расследования против бывшего вице-президента Джо Байдена и его сына Хантера.

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