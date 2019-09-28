Увольнение связано со скандалом вокруг разговора Трампа и Зеленского.

Американский дипломат Курт Волкер подал в отставку с должности специального представителя США по вопросам Украины. В пятницу, 27 сентября, он проинформировал об этом главу Государственного департамента Майка Помпео.

Об этом сообщило издание The State Press Университета штата Аризона (Курт Волкер занимает должность исполнительного директора Института Маккейна, который является частью ASU), информацию со ссылкой на собственные источники подтвердили другие американские медиа, например, CNN.

Отставка связана с публикацией жалобы сотрудника ЦРУ на телефонный разговор Дональда Трампа и Владимира Зеленского, в которой фигурировало имя Волкера. Осведомитель писал, что Волкер давал советы высшему руководству Украины, как реагировать на просьбы президента США по поводу Джо Байдена.

Кроме того, Волкер якобы занимался организацией встречи адвоката Трампа Руди Джулиани и советника Зеленского Андрея Ермака.

Джулиани в эфире Fox News сказал, что его встреча с Ермаком состоялась по просьбе Госдепартамента. "Он должен выйти и пояснить, что сделал", - сказал Джулиани о Волкере, опубликовав при этом СМС от спецпредставителя, в котором они обсуждают контакты с Ермаком.

Новости об отставке Волкера появились через несколько часов после того, как стало известно о планах Комитета иностранных дел Палаты представителей США вызвать дипломата для допроса на следующей неделе.

Волкер получил должность спецпредставителя по Украине в 2017 году, когда госсекретарем был Рекс Тиллерсон, но сумел найти общий язык и с его преемником Майком Помпео. При этом Волкер ассоциируется со скончавшимся сенатором Джоном Маккейном, "что не является конкурентным преимуществом для Трампа", и поэтому никогда так и не стал полностью своим в администрации президента США.

Волкер занимался мирным урегулированием в Украине и, в частности, вел переговоры с помощником президента России Владиславом Сурковым.