Представитель Меркель о разговоре Трампа с Зеленским: отношение Берлина к Киеву не изменится

Представитель канцлера Германии Ангелы Меркель заявил, что Берлин не комментирует высказывания президентов Украины Владимира Зеленского и США Дональда Трампа во время их телефонного разговора, в котором они критиковали канцлера, но подчеркнул, что отношение Берлина к Киеву не изменится.

Об этом Меркель Штеффен Зайберт заявил на брифинге, передает "Укринформ".

"Мы не комментируем расшифровки телефонных разговоров", - заявил он.

В то же время, Зайберт подчеркнул ,что Германия в последнее время сделала большой вклад в защиту суверенитета и территориальной целостности Украины, проведение ею реформ. Он отметил, что между двумя странами ведется активный диалог для подготовки саммита в "нормандском формате", поддерживаются многочисленные контакты как с Украиной, так и с другими участниками нормандского процесса.

Зайберт также напомнил, что в Нью-Йорке Меркель встречалась и с Трампом, и с Зеленским.

Представитель МИДа Германии Райнар Бреуль также заявил, что участие Германии в делах Украины - очень большое. Он отметил, что, по данным ОЭСР (Организации экономического сотрудничества), ФРГ является третьим крупнейшим партнером в плане предоставления помощи Украине после США и ЕС. К тому же, Берлин очень сильно занят политически в вопросе урегулирования конфликта, в том числе в "нормандском формате", и играет большую роль в Минском процессе.

"И мы будем продолжать активно участвовать", - заверил Бреуль. "Что касается американской стороны, то, если ей не хватает информации, Берлин готов предоставить все необходимые цифры", - добавил он.

Напомним, 25 сентября Белый дом обнародовал телефонный разговор Трампа с Зеленским, который состоялся 25 июля.

В нем собеседники отмечали, что президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Меркель делают "не так много, как могли бы" в борьбе против российской агрессии и усилении санкций против РФ.