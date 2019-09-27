Иран отпустил захваченный британский танкер Stena Impero

Нефтяной британский танкер Stena Impero, захваченный Ираном начинает покидать страну. Об этом сообщает BBC.

Шведский владелец танкера сообщил, что он движется из порта Бандар-Аббас, где стоял на якоре с июля. Издание сообщает, что танкер отправился в международные воды в 09:00 по местному времени (05:30 по Гринвичу) сегодня утром, 27 сентября.

Генеральный директор шведской компании-владельца танкера Эрик Ханелл сказал, что судно отправится в Дубай, где опросят экипаж танкера и предоставят ему медицинский осмотр.

Напомним, 16 сентября сообщалось, что в Персидском заливе Иран задержал судно с топливом для Объединенных Арабских Эмиратов, поскольку власти Ирана подозревали его в контрабанде. Кому принадлежит танкер и национальность членов экипажа - не уточнялось.