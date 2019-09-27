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Иран отпустил захваченный британский танкер Stena Impero

Сегодня утром танкер направился в международные воды.

Иран отпустил захваченный британский танкер Stena Impero
Танкер Stena Impero
Фото: mirror.co.uk

Нефтяной британский танкер Stena Impero, захваченный Ираном начинает покидать страну. Об этом сообщает BBC. 

Шведский владелец танкера сообщил, что он движется из порта Бандар-Аббас, где стоял на якоре с июля. Издание сообщает, что танкер отправился в международные воды в 09:00 по местному времени (05:30 по Гринвичу) сегодня утром, 27 сентября.

Генеральный директор шведской компании-владельца танкера Эрик Ханелл сказал, что судно отправится в Дубай, где опросят экипаж танкера и предоставят ему медицинский осмотр.

Напомним, 16 сентября сообщалось, что в Персидском заливе Иран задержал судно с топливом для Объединенных Арабских Эмиратов, поскольку власти Ирана подозревали его в контрабанде. Кому принадлежит танкер и национальность членов экипажа - не уточнялось.

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