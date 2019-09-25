Парламент Великобритании возобновил заседания

Парламент Великобритании в среду возобновил заседания после того, как накануне Верховный суд страны признал незаконным решение премьера Бориса Джонсона приостановить его работу.

Об этом сообщает телеканал Sky news.

Примерно в 11:30 по местному времени (13:30) депутаты начали собираться в зале заседаний Палаты общин.

"Добро пожаловать обратно на наше место работы", - сказал спикер Палаты общин Джон Беркоу.

Напомним, в конце августа правительство Великобритании обратилось к королеве Елизавете II с просьбой приостановить работу парламента. В качестве предлога Джонсон использовал процедуру подготовки и обнародования новой программы правительства.

Приостановка вступила в силу между 9 и 12 сентября и должна была продлиться до 14 октября