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Парламент Великобритании возобновил заседания

Накануне Верховный суд страны признал незаконным решение премьера о приостановке работы парламента.

Парламент Великобритании возобновил заседания
Фото: EPA/UPG

Парламент Великобритании в среду возобновил заседания после того, как накануне Верховный суд страны признал незаконным решение премьера Бориса Джонсона приостановить его работу.

Об этом сообщает телеканал Sky news.

Примерно в 11:30 по местному времени (13:30) депутаты начали собираться в зале заседаний Палаты общин.

"Добро пожаловать обратно на наше место работы", - сказал спикер Палаты общин Джон Беркоу.

Напомним, в конце августа правительство Великобритании обратилось к королеве Елизавете II с просьбой приостановить работу парламента. В качестве предлога Джонсон использовал процедуру подготовки и обнародования новой программы правительства.

Приостановка вступила в силу между 9 и 12 сентября и должна была продлиться до 14 октября

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