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​Решение Джонсона о приостановке работы британского парламента признали незаконным

Премьера фактически обвинили в злоупотреблении властью.

​Решение Джонсона о приостановке работы британского парламента признали незаконным
Заседание Верховного суда Великобритании
Фото: EPA/UPG

Верховный суд Великобритании признал незаконным решение премьер-министра Бориса Джонсона о приостановке работы парламента.

Как отмечает BBC, это уникальное решение, так как Джонсона фактически обвинили в злоупотреблении властью.

Верховный суд рассматривал два иска о пророгации, то есть решении премьер-министра отправить парламент на перерыв до 14 октября. Судейская коллегия признала это решение неправомерным.

На 31 октября назначен выход Британии из Евросоюза, и оппоненты Джонсона обвиняли его в том, что он, объявив перерыв, пытается не дать парламенту помешать курсу на жесткий разрыв с Евросоюзом.

Премьер-министр отвечал, что пророгация - это обычная процедура подготовки новой законодательной программы правительства, и в этом случае она объявлена исключительно с той же целью.

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