В России раскрыли убийство "короля шансона" Михаила Круга

Следственный комитет России установил детали убийства певца Михаила Круга, которое было совершено 17 лет назад. Ранее установить детали не получалось из-за недостаточности улик, говорится на сайте ведомства.

На первоначальном этапе расследования было установлено, что 30 июня 2002 года, в день празднования дня города Твери, в вечернее время в дом Михаила Круга, расположенный в поселке Мамулино областного центра, тайно проникли двое мужчин с целью ограбления, один из них совершил убийство певца.

В ходе работы над установлением причастных к совершению преступления лиц в поле зрения правоохранительных органов попали члены банды "Тверские волки". На причастность к совершению убийства Михаила Круга проверялся в том числе член указанной банды Александр Агеев, который полностью отрицал свою вину. Каких-либо прямых доказательств, свидетельствующих о совершении данного преступления Агеевым, на тот момент получено не было.

Однако в 2019 году СК узнал дополнительные детали убийства Круга. Происхождение этих данных не указывается, но отмечается, что они позволили следствию серьезно продвинуться. Вышеупомянутый Агеев уже отбывал на тот момент пожизненное заключение за ряд преступлений, как и его "коллега" по банде Александр Осипов. Именно они и были установлены как причастные к делу об убийстве Круга. Осужденные указали на другого члена банды - Дмитрия Веселова, который вместе с ними вторгся в дом певца.

"Агеев сообщил, что по указанию криминального авторитета города Твери, известного в определенных кругах как "Лом", погибшего в 2006 году, он совместно с Веселовым должен был проникнуть в жилище Михаила Круга, которого, по информации, имевшейся в распоряжении участников банды, совместно с семьей в указанный вечер не должно было быть дома. Соучастники намеревались лишь похитить оттуда антиквариат и ценности, после чего покинуть место совершения кражи", - сообщили в СК.

Согласно задумке, обнаружив пропажу, Круг должен был обратиться к "Лому" за помощью, после чего певец стал бы должником криминального авторитета и согласился выплачивать часть доходов от концертной деятельности.

Однако Круг с семьей неожиданно вернулись и застали грабителей врасплох, сообщает следствие. После чего Веселов, "не задумываясь", сначала "применил насилие" к теще Круга, а затем два раза выстрелил в певца из пистолета ТТ калибра 7,62 мм, после чего застрелил собаку.

Круг умер в больнице от огнестрельных ранений груди и живота. Его убийство стало одним из самых резонансных в России. СКР сообщает, что добиться признательных показаний от Агеева удалось после того, как следователи смогли установить с ним "психологический контакт".

СКР подтверждает, что Веселов был убит в марте 2003 года Осиповым, отбывающим пожизненный срок. Свои мотивы Осипов объяснил так же, как пять лет назад "Комсомольской правде" - местью за "короля шансона", как называли Круга.

"С учетом смерти Дмитрия Веселова, подозреваемого в убийстве певца Михаила Круга, следствием принято решение о прекращении уголовного дела и уголовного преследования", - резюмирует СК России.

Михаил Воробьев, известный под псевдонимом Михаил Круг - один из самых популярных представителей жанра "русский шансон". Автор и исполнитель песни "Владимирский централ".