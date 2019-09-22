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Министр обороны РФ заявил, что "даже думать не хочет" о войне с Украиной

"Когда-то "экстремистов" в Украине все равно придется останавливать".

Министр обороны РФ заявил, что "даже думать не хочет" о войне с Украиной
Фото: EPA/UPG

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что "даже думать не хочет" о возможности военного столкновения армий РФ и Украины. Об этом он сказал в интервью "Московскому комсомольцу". 

Журналист спросил министра о том, что в Украине часто звучат мнения о "триумфальном въезде в Москву на танковой броне", после чего уточнил о возможности прямого военного столкновения между армиями Украины и России.

"Даже думать об этом не хочу. Имею большую надежду, что у украинского народа и украинской власти хватит воли, сил и возможностей остудить те горячие головы, которые призывают к подобной глупости и сумасшедшему сюжету. Когда-то "экстремистов" в Украине все равно придется останавливать. Жаль только, что это не было сделано раньше", - ответил Шойгу.

Он также рассказал о своих украинских корнях, а также выразил надежду, что отношения между странами в будущем улучшатся. 

"Но вернусь к вашему вопросу. Украинцы - братский народ. Мои родственники по линии мамы - из Украины. Там похоронен мой дед. В Великую Отечественную мама пережила там оккупацию. Из Украины мамины братья ушли на фронт. И, кстати, крещен я был в 5-летнем возрасте в одном из храмов города Стаханов Луганской области. И я абсолютно убежден, что с украинским народом мы будем жить в мире и добрососедстве. Время для этого, я уверен, придет", - высказался министр обороны РФ.

Напомним, ранее Шойгу заявил, что Россия наращивает военное присутствие в аннексированном Крыму.

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