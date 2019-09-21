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Якутского шамана, который шел "изгонять Путина", отпустили под подписку о невыезде

Экспертиза выявила в его словах "призыв к насильственным действиям в отношении президента РФ".

Якутского шамана, который шел "изгонять Путина", отпустили под подписку о невыезде
Шаман Александр Габышев, отправившийся из Якутии в Москву "изгонять Путина"
Фото: Андрей Затирко

Суд избрал меру пресечения в виде подписки о невыезде якутскому шаману Александру Габышеву, который шел в Москву, чтобы "изгнать Путина". Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на документ суда. 

"Избрать в отношении Александра Габышева меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении", - говорится в постановлении.

Согласно документу, уголовное дело о публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности было возбуждено 12 сентября. С 13 по 20 сентября шаман якобы находился в розыске, и был доставлен к следователю 20 сентября.

"Александр Габышев с 6 марта по 22 мая, находясь в неустановленном месте, обратился лично к группе людей с призывами к осуществлению экстремистской деятельности. По результатам психолого-лингвистического исследования, в высказываниях Габышева содержится публичный призыв к насильственным действиям в отношении президента РФ", - говорится в тексте документа.

Напомним, якутский шаман Александр Габышев шесть месяцев ишел вдоль дальневосточных трасс в сторону Москвы, откуда в 2021 году был намерен изгнать Владимира Путина. Гарбышев считает президента России порождением темных сил, с которым под силу справиться только шаману. С начала путешествия он прошел около 3 тыс. км, привлек множество последователей.

В четверг Габышев был задержан на трассе "Байкал" в Бурятии, после чего его отправили в психбольницу. Сообщалось, что ему проведут диагностику, которая "основывается на беседе, уточнении истории жизни и болезни".

Отвечая на вопрос о причастности Кремля к задержанию шамана, пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков "порекомендовал журналистам обратиться за комментариями к местным властям".

В правозащитной организации Amnesty International Габышева назвали узником совести и подчеркнули, что его нужно освободить.

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