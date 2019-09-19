Россия на переговорах поднимала вопрос прямых поставок газа украинским потребителям, - Шефчович

"Со своей стороны российская сторона сообщила, что хочет продавать газ напрямую украинским потребителям".

На трехсторонних переговорах по транзиту газа в Брюсселе Россия поднимала вопрос прямых поставок газа украинским потребителям.

Об этом сообщил вице-президент Европейской комиссии по Энергетическому союзу Марош Шефчович, передают "Українські Новини".

"Со своей стороны российская сторона сообщила, что хочет продавать газ напрямую украинским потребителям", - сказал он.

В свою очередь министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель отметил, что контракт по транзиту газа будет "трехсторонневыгодным".

Оржель отметил, что РФ также поднимала вопрос по делу о решении Арбитражного института Торговой палаты Стокгольма (Швеция), хотя этого не было в повестке дня.

"Арбитраж не является предметом текущих переговоров, при этом российская сторона поднимала этот вопрос и это является их позицией", - сказал он.

Министр подчеркнул, что Украина приехала на трехсторонние переговоры с готовым решением по анбандлингу.

Напомним, сегодня в Брюсселе прошли трехсторонние газовые переговоры о транзите российского газа, на которых Украина передала РФ и ЕС проект нового договора.

1 января 2020 года заканчивается 10-летний транзитный контракт между НАК "Нафтогаз Украины" и российским "Газпромом". Последний в настоящее время не ведет активных переговоров относительно подписания нового контракта на транзит через Украину и усиленно продвигает проекты "Северный поток-2" и "Турецкий поток".

Украина намерена договариваться с ЕС и Россией о 10-летнем контракте на транзит природного газа в объемах до 90 млрд кубометров в год. В свою очередь, "Нафтогаз" готов сократить исковые требования к российскому "Газпрому" с $12 млрд долларов до $2 млрд, в случае заключения долгосрочного контракта по транзиту газа через территорию Украины.

Ранее сообщалось, что РФ на переговорах предложит Украине краткосрочный транзитный контракт.