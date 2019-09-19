Свергнутый в 2011 году президент Туниса умер в Саудовской Аравии

Бывший президент Туниса Зин аль-Абидин бен Али, которого в 2011 году свергли в ходе революции, умер в Саудовской Аравии в возрасте 83 лет.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на адвоката семьи бен Али.

По данным тунисской радиостанции Mosaique FM, экс-президент провел три месяца в реанимации.

Бен Али правил в Тунисе с 1987 и был свергнут в результате "жасминовой революции" в январе 2011 года. Бен Али выехал из страны и обосновался в Саудовской Аравии.

Бывший диктатор умер через четыре дня после вторых с 2011 года выборов президента Туниса. По итогам первого тура выборов ни один из кандидатов не получил большинство голосов, во втором туре 29 сентября встретятся Каис Саид и Набиль Каруи.

Выборы в Тунисе назначили в связи со смертью президента Беджи Каида Эс-Себси.

Напомним, что недавно умер еще один многолетний африканский диктатор - экс-президент Зимбабве Роберт Мугабе, который был при власти с начала 80-х годов до ухода в отставку в 2017-м.