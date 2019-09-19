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Суд в Токио оправдал троих чиновников компании TEPCO по делу об аварии на АЭС Фукусима-1

Обвинения в халатности полностью сняты.

Суд в Токио оправдал троих чиновников компании TEPCO по делу об аварии на АЭС Фукусима-1
Фото: Lenta.ru

Суд в Токио оправдал троих бывших руководителей компании Tokyo Electric Power по обвинению за халатность в связи с катастрофой на Фукусиме в 2011 году. Об этом сообщает агентство Reuters.

Это единственное уголовное дело, возбужденное в связи с ядерным кризисом в Японии, сказано в сообщении.

Бывший председатель TEPCO Цунехиса Кацумата и бывшие руководители Сакаэ Муто и Ичиро Такекуро были оправданы по всем обвинениям.

Судебный процесс, который начался в июне 2017 года, был проведен назначенными государством адвокатами после того, как прокуроры решили не выдвигать обвинения против руководителей компании.

Напомним, атомная станция Фукусима-Дайичи, расположенная примерно в 220 км к северо-востоку от Токио, пострадала от землетрясения магнитудой 9,0 и последующего цунами в марте 2011 года, что вызвало три аварии реактора и вынудило Японию закрыть весь свой парк ядерных реакторов.

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