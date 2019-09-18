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Премьер Чехии планирует встретиться с Зеленским в Нью-Йорке

Андрей Бабиш посетит Генассамблею ООН вместо президента Земана.

Премьер Чехии планирует встретиться с Зеленским в Нью-Йорке
Андрей Бабиш
Фото: EPA/UPG

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш планирует на следующей неделе провести встречу с украинским президентом Владимиром Зеленским в Нью-Йорке.

Об этом он заявил на встрече с президентом Чехии Милошем Земанов в Ланах, передает Radio Praha.

"На следующей неделе я отправляюсь вместо президента на сессию Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, где у меня запланирована встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским", - сказал Бабиш.

Как сообщалось, ранее президент Земан обещал обсудить с Зеленским вопрос русинов. Во время встречи с делегацией русинов в Праге он согласился выступить посредником между Киевом и закарпатскими русинами, которые, по их словам, требуют своего официального признания в качестве отдельного и статуса автономии для своей территории.

Посол Украинs в Чехии Евгений Перебийнис назвал действия активистов, которые выступают от имени русинов, такими, которые дестабилизируют Украину.

Напомним, украинская сторона готовится к неделе высокого уровня в Генассамблее ООН 23-27 сентября.

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