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Европарламент поддержал кандидатуру Лагард на должность главы Европейского центробанка

Назначение состоится в октябре.

Европарламент поддержал кандидатуру Лагард на должность главы Европейского центробанка
Кристин Лагард
Фото: imf.org

Европейский парламент поддержал назначение Кристин Лагард на должность главы Европейского центробанка.

Об этом говорится на сайте Европейского парламента.

В поддержку Лагард было подано 394 голоса. Против проголосовали 206 депутатов. 49 воздержались.

Президент ЕЦБ назначается на один восьмилетний срок лидерами стран Евросоюза. Процедура требует предварительных консультаций с парламентом, мнение которого хоть и не является обязательным, но имеет определенный вес для легитимности кандидата.

Европейский совет примет окончательное решение на октябрьском саммите ЕС.

Лагард стала кандидатом на должность главы ЕЦБ в июле 2019 года и в случае назначения с 1 ноября сменит сменит на посту Марио Драги. Кристин Лагард была директором-распорядителем Международного валютного фонда с 2011 года, а до этого занимала должности в правительстве Франции.

Она может стать первой женщиной на посту председателя Европейского центрального банка.

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