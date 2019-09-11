Разумков обсудил реформу украинского парламента с Пэтом Коксом

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков обсудил с руководителем миссии Европейского парламента Пэтом Коксом вопросы реформирования украинского парламента.

Об этом Разумков сообщил в фейсбуке.

"На встрече с делегацией Европарламента во главе с Пэтом Коксом обсудили актуальное: дальнейшее реформирование Верховной Рады Украины. Дорожная карта Миссии Кокса, содержащая 52 рекомендации, еще три года назад признана основой для внутренней реформы украинского парламента, но сделано было немного. Однако, сегодня есть политическая воля имплементировать лучшие предложения наших европейских партнеров и изменить институциональную способность Верховной Рады, чтобы работа парламента была понятной для общества", - написал Разумков.

Он также анонсировал запуск Офиса парламентской реформы, о старте которого было объявлено еще весной. "Мы настроены воплощать изменения в достаточно быстром темпе", - отметил Разумков.

Напомним, в марте 2016 года миссия Европарламента по оценке потребностей Верховной Рады Украины под руководством Пэта Кокса составила 52 рекомендации, которые могут повысить эффективность работы украинского парламента.