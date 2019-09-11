В Раде поймали первого "кнопкодава"
В Раде поймали первого "кнопкодава"
Рада со скандалом приняла закон об импичменте (обновлено)
Рада со скандалом приняла закон об импичменте (обновлено)
Импичмент с поклоном. ВР усложнила процедуру отстранения президента
Импичмент с поклоном. ВР усложнила процедуру отстранения президента
Зеленский в Офисе президента обсудил с Коломойским вопросы ведения бизнеса
Зеленский в Офисе президента обсудил с Коломойским вопросы ведения бизнеса
Батько Андрія Богдана: "Країну лякали, що він — адвокат Коломойського. А це означає, що він — хороший адвокат"
Батько Андрія Богдана: "Країну лякали, що він — адвокат Коломойського. А це означає, що він — хороший адвокат"
Голова Верховного Суду: "Навантаження на суддів – непомірне. Ми отримуємо в середньому 360 справ щодня"
Голова Верховного Суду: "Навантаження на суддів – непомірне. Ми отримуємо в середньому 360 справ щодня"
Натан Щаранский: «В Украине все сводится к тому, оправдал ли президент ожидания или нет»
Натан Щаранский: «В Украине все сводится к тому, оправдал ли президент ожидания или нет»
Лицемерие
Лицемерие
Колобов в конце августа прилетал в Украину
Колобов в конце августа прилетал в Украину
ГлавнаяПолитика

Разумков обсудил реформу украинского парламента с Пэтом Коксом

Спикер Рады также анонсировал запуск Офиса парламентской реформы.

Разумков обсудил реформу украинского парламента с Пэтом Коксом
Дмитрий Разумков и Пэт Кокс
Фото: Разумков / Facebook

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков обсудил с руководителем миссии Европейского парламента Пэтом Коксом вопросы реформирования украинского парламента.

Об этом Разумков сообщил в фейсбуке.

"На встрече с делегацией Европарламента во главе с Пэтом Коксом обсудили актуальное: дальнейшее реформирование Верховной Рады Украины. Дорожная карта Миссии Кокса, содержащая 52 рекомендации, еще три года назад признана основой для внутренней реформы украинского парламента, но сделано было немного. Однако, сегодня есть политическая воля имплементировать лучшие предложения наших европейских партнеров и изменить институциональную способность Верховной Рады, чтобы работа парламента была понятной для общества", - написал Разумков.

Он также анонсировал запуск Офиса парламентской реформы, о старте которого было объявлено еще весной. "Мы настроены воплощать изменения в достаточно быстром темпе", - отметил Разумков.

Напомним, в марте 2016 года миссия Европарламента по оценке потребностей Верховной Рады Украины под руководством Пэта Кокса составила 52 рекомендации, которые могут повысить эффективность работы украинского парламента.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , , ,
Новости по теме:

Читайте также