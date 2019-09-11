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Назначен новый руководитель Главного следственного управления Нацполиции

Им стал подполковник полиции Максим Цуцкиридзе.

Назначен новый руководитель Главного следственного управления Нацполиции
Максим Цуцкиридзе
Фото: npu.gov.ua

Сегодня, 11 сентября, глава Национальной полиции Украины Сергей Князев представил нового руководителя Главного следственного управления.

Об этом сообщается на сайте НПУ.

Так, заместителем главы Нацполиции - начальником Главного следственного управления стал подполковник полиции Максим Цуцкиридзе. Ранее он занимал должность замначальника Главного следственного управления.

Князев также отметил три основные направления деятельности следственных подразделений.

"С 1 января 2020 года вступает в силу закон о уголовном проступке. Поэтому на следственные подразделения возложена задача по легализации детективов, реализации проекта об уголовном проступке и внедрение электронного документооборота. Общество ждет результатов работы следователей", - подчеркнул глава Нацполиции.

Напомним, ранее трое заместителей главы Нацполиции сообщили, что покидают свои должности.

10 сентября был назначен новый начальник полиции Житомирской области - им стал Сергей Крупей, ранее занимавший должность замначальника облуправления и начальника криминальной полиции в регионе

Отметим, что в мае Нацполиция подготовила проект стратегии развития ведомства до 2023 года.

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