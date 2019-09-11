Назначен новый руководитель Главного следственного управления Нацполиции

Им стал подполковник полиции Максим Цуцкиридзе.

Сегодня, 11 сентября, глава Национальной полиции Украины Сергей Князев представил нового руководителя Главного следственного управления.

Об этом сообщается на сайте НПУ.

Так, заместителем главы Нацполиции - начальником Главного следственного управления стал подполковник полиции Максим Цуцкиридзе. Ранее он занимал должность замначальника Главного следственного управления.

Князев также отметил три основные направления деятельности следственных подразделений.

"С 1 января 2020 года вступает в силу закон о уголовном проступке. Поэтому на следственные подразделения возложена задача по легализации детективов, реализации проекта об уголовном проступке и внедрение электронного документооборота. Общество ждет результатов работы следователей", - подчеркнул глава Нацполиции.

Напомним, ранее трое заместителей главы Нацполиции сообщили, что покидают свои должности.

10 сентября был назначен новый начальник полиции Житомирской области - им стал Сергей Крупей, ранее занимавший должность замначальника облуправления и начальника криминальной полиции в регионе

Отметим, что в мае Нацполиция подготовила проект стратегии развития ведомства до 2023 года.