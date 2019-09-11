Балух: мы бы не хотели, чтобы для освобождения заложников Украина жертвовала национальными интересами

Фото: Михаил Палинчак

Экс-президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко встретился с освобожденным из заключения в России Владимиром Балухом. Видео со встречи он опубликовал в своем фейсбуке.

"Человек с Украиной в сердце и душе, он стал символом несокрушимости украинского духа. За этот символ украинцы боролись долгие годы, а мировые лидеры держали солидарность с Украиной. Для меня высокая гордость пожать наконец руку несокрушимому Владимиру Балуху. И очень эмоциональный момент, о котором я мечтал все эти годы. Еще когда Владимир был в кремлевских застенках, я получал от него письма, мы общались с его женой Натальей. Для меня было делом чести сделать все для его освобождения", - отметил Порошенко.

При этом он выразил уверенность, что Украина будет бороться за каждого украинца, который остался в застенках Кремля. Однако это не должно идти вразрез с национальными интересами, считает сам Владимир Балух.

"Хочется верить, что с нашим освобождением процесс только начался. Единственное, чего мы действительно не хотим и никогда не хотели, чтобы Украина в обмен на освобождение заложников жертвовала своими национальными интересами», - отметил освобожденный крымчанин.

Напомним, 30 апреля 2015 года в доме Владимира Балуха был проведен обыск оккупационными властями, во время которого с крыши дома сняли украинский флаг. Основанием для обыска стало заявление о краже запчастей трактора Т-74 в селе Чернышево, которое находится в 30 километрах от его дома. За оскорбление якобы сотрудника полиции, который проводил обыск Балуха приговорили к общественным работам. Позже в доме его супруги якобы обнаружили патроны, после чего на Балуха завели дело за хранение боеприпасов. В августе 2017 года его приговорили к трем годам и семи месяцам колонии общего режима, а зимой 2019 года этапировали в колонию на территории Тверской области России.