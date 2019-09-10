Порошенко снова не пришел на допрос в ГБР

Пятый президент Украины, народный депутат Петр Порошенко во вторник утром снова не пришел на допрос в Государственное бюро расследований.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Отмечается, что адвокат Игорь Головань принес его показания.

"ГБР почему-то не учитывает календарь пленарных заседаний Верховной Рады... они должны понимать, что работа парламента - это уважительная причина неявки на допрос", - сказал адвокат Головань журналистам.

Он отметил, что принёс письменные показания Порошенко, но не уточнил, по какому делу.

Вместе с тем, адвокат Петра Порошенко Игорь Головань считает, что экс-президента вызывают на допрос не ради его свидетельских показаний, а "исключительно ради позорных провокаций". Об этом она написал в блоге на "Украинской правде".

"Согласно закону, свидетель - физическое лицо, которому известны или могут быть известны обстоятельства, подлежащие доказыванию в ходе уголовного производства, и вызванная для дачи показаний. Поскольку абсолютно все производства, которые Роман Труба почему-то связывает с именем Петра Пророшенка, открыты при отсутствии состава правонарушения, на основе выдумок и лжи агентов влияния государства-агрессора, там нет обстоятельств, подлежащих доказыванию. Просто не о чем говорить", - написал Головань.

Кроме того, он опубликовал показания Петра Порошенко в производстве, зарегистрованном "по факту возможного захвата государственной власти и невыполнения решения суда при проведении Конкурса по отбору кандидатов для осуществления Президентом Украины назначения членов Высшего совета правосудия".

"Относительно уголовного производства заявляю, что оно было начато при отсутствии события уголовных правонарушений.

Правовые основания для немедленного закрытия уголовного производства подробно приведены в заявлениях моего адвоката Игоря Голованя, представленных следователю и прокурору. Однако, вопреки закону вместо закрытия уголовного производства следствием продолжается осуществление незаконного досудебного расследования в уголовном производстве. Констатирую, что мной не было совершено ни одного нарушения законодательства Украины. Объективно не владею информацией о несуществующих и вымышленных заявителем преступлениях. Вымышленные заявителем обвинения абсурдны, поскольку невозможно обвинить Президента в узурпации полномочий, которые по Конституции принадлежат ему самому. Назначение членов Высшего совета правосудия является конституционным правом и обязанностью Президента Украины", - говорится, в частности, в показаниях..

Напомним, 6 сентября Порошенко не пришел на допрос в ГБР, по словам адвоката, из-за того, что повестка на следственные действия была вручена несвоевременно.

3 сентября Порошенко не пришел на допрос в ГБР из-за работы в Раде.