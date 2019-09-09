В ГБР находится почти 3 тыс. производств о преступлениях в сфере служебной деятельности и коррупции, - Труба

За семь месяцев работы в Государственном бюро расследований находится 2670 производств о преступлениях в сфере служебной деятельности и коррупции. Об этом сообщил директор ГБР Роман Труба в своей колонке на "Украинской правде".

"За семь месяцев работы в ГБР 2670 производств о преступлениях в сфере служебной деятельности и коррупции: в 165 - сообщено о подозрении, 149 - направлены в суд, 6 обвинительных приговоров. Это разные преступления", - написал Труба.

По его словам, расследование основного массива коррупционных преступлений приходится на ГБР. Труба также отдельно выделил коррупцию на таможнях.

"Отдельная категория - коррупция на таможнях. В ГБР около ста производств в отношении сотрудников Государственной таможенной службы в Украине. У 14-ти - сообщено о подозрении. 8 - уже в суде", - отметил Труба.

Он также отметил, получил много сообщений о том, что этой в структуре что-то меняется, поскольку ГБР начало объявлять подозрения, а затем и обвинительные приговоры прокурорам. «Ранее среди правоохранителей бытовало мнение, что практически невозможно объявить подозрение, а затем вынести обвинительный приговор прокурору. Всем остальным правоохранителям - так, прокурорам – нет».

Напомним, 4 сентября Кабмин утвердил необходимые документы для расширения полномочий Государственного бюро расследований. В связи с этим, в Бюро объявили конкурс на должности 268 оперативных работников.