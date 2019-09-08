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Сенцову и Кольченко предоставили временное жилье

Вопрос предоставления освобожденным украинцам постоянного жилья "будет решаться", согласно "задаче, которую поставил президент".

Сенцову и Кольченко предоставили временное жилье
Фото: Макс Левин

Для освобожденных из РФ бывших политзаключенных Олега Сенцова и Александра Кольченко организовали временное жилье.

Об этом уполномоченный по правам человека Людмила Денисова сообщила в интервью ВВС-Украина.

"Мы организовали временное жилье и для Олега, и для Кольченко ... ведь, безусловно, им возвращаться в Крым нельзя", - сказала украинский омбудсмен.

По словам Денисовой, вопрос предоставления освобожденным украинцам постоянного жилья "будет решаться", согласно "задаче, которую поставил президент".

"Ведь у них есть семьи. Например, у Олега Сенцова есть мама, дети, которые тоже хотят быть со своим отцом. И мы вчера этот вопрос обсудили с Олегом, будем его решать", - отметила уполномоченный по правам человека.

Напомним, накануне в рамках обмена удерживаемыми лицами из РФ в Украину вернулись 24 украинских военнопленных моряка и 11 политзаключенных: Олег Сенцов, Александр Кольченко, Николай Карпюк, Роман Сущенко, Павел Гриб, Владимир Балух, Станислав Клых, Евгений Панов, Эдем Бекиров, Алексей Сизонович и Артур Панов.

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