Данилюк заявил, что акционером "Укроборонпрома" будет не Кабмин, а Минобороны

Акционером государственного концерна "Укроборонпром" станет Министерство обороны. Об этом в интервью "Радио Свобода" рассказал секретарь СНБО Александр Данилюк.

"Сейчас акционером является Кабинет министров, моя позиция, что Кабмин не может быть акционером, какое-то одно из министерств должно быть акционером. Министерство обороны – это оптимальный вариант, который мы проговорили. Этот вариант также и обеспечивает соответствующий связь с президентом", - сказал Данилюк.

Секретарь СНБО добавил, что это решение "утвердили". По его словам, предприятие ждет серьезная оптимизация.

"Самая правильная модель – превратить это в холдинг, где четко продуманная система управления: есть наблюдательный совет, четкие процедуры – как назначается руководство, как оценивается его работа, аудит, закупки. То есть все это должно быть, как в нормальном бизнесе, построено по четким правилам. Именно такую трансформацию мы сейчас и хотим делать", - высказался секретарь СНБО.

Данилюк рассказал, что новый руководитель "Укроборонпрома" Айварас Абромавичус "очень серьезно настроен на эти изменения, и у него есть полный мандат от президента на реформирование".

Напомним, в конце августа Зеленский сменил гендиректора "Укроборонпрома". Главой концерна вместо Павла Букина был назначен бывший министр экономики Абромавичус.

Он поручил провести служебное расследование по факту подписания экс-гендиректором Букиным приказа об изменении устава ГК "Укрспецэкспорт". Ранее журналисты программы Bihus.info сообщили, что Букин перед увольнением вывел из-под контроля концерна "Укрспецэкспорт". Новую редакцию его устава он утвердил 19 августа.