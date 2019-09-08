Проведение "выборов" в Крыму свидетельствует о необходимости усилить давления на РФ, - МИД

МИД Украины выразил протест в связи с проведением Россией 8 сентября так называемых "местных выборов" в незаконные институты, образованные российской оккупационной администрацией в Крыму. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства в воскресенье.

"Результаты этого незаконного голосования являются юридически ничтожными, не будут иметь никаких правовых последствий и не будут признаны ни Украиной, ни международным сообществом. Все причастные к организации и проведению незаконного голосования во временно оккупированном Крыму лица будут нести ответственность согласно законодательству Украины ", - говорится в сообщении.

В министерстве отметили, что новые нарушения международного права со стороны РФ свидетельствуют о необходимости не только продолжения, но и усиления международного политического и экономического давления на РФ для восстановления территориальной целостности Украины.

"Любые шаги, направленные на ослабление санкционного давления, так называемая «нормализация и налаживания диалога» вроде безусловного восстановления работы РФ в ПАСЕ, только утверждает государство-оккупанта в его безнаказанности и поощряет к новым правонарушениям", - считают в МИД.

МИД Украины призывает международных партнеров дать принципиальную оценку незаконным действиям России в связи с проведением "выборов" в Крыму, не допускать контактов на национальном и региональном уровнях с незаконными институтами российской оккупационной администрации и ее представителями, а также увеличить усилия по прекращении оккупации Крыма .

Ранее прокуратура Крыма призвала не участвовать в незаконных "выборах" на полуострове. Также сообщалось, что главу "избиркома Крыма" Михаила Малышева объявили в розыск.