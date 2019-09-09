Как Москва создала условия для экстрадиции Цемаха в Нидерланды

Репутация Киева оказалась под реальной угрозой. После передачи России Владимира Цемаха , который имеет официальный статус подозреваемого в следствии о сбитом малазийском Боинге МН17, единственный вопрос, которым сейчас задаются в Нидерландах, это вопрос, является ли Украина надежным партнером, какова позиция нового руководства в отношении дела МН17? Для тех же, кто на референдуме 2016 года высказался против ратификации Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом (61%), последние события стали еще одним аргументом в свою пользу.

Фото: Lb.ua Владимир Цемах во время заседания суда

Для нидерландцев трагедия МН17 – это кровоточащая рана – страна маленькая, все друг друга знают, и в том полете погиб если не твой друг или родственник, то точно друг или родной твоего друга. И когда в деле появился единственный осязаемый подозреваемый, который сидит в украинской тюрьме, новоизбранный украинский президент Владимир Зеленский под давлением Москвы отдает его в рамках обмена с другими заключенными русским, у которых сотрудничать со следствием никак не получается. Отвергает Москва и результаты расследования Совместной следственной группы, которыми установлено, что причиной трагедии была ракета, выпущенная из системы Бук с подконтрольной сепаратистам территории на востоке Украины, а сама установка как приехала с территории РФ, так туда и уехала.

Естественно, кроме негатива, такое поведение официального Киева вызвать не могло. В парламенте депутаты срочно вызывают для отчета министра иностранных дел Стефа Блока, родные погибших в комментариях говорят об огромном давлении со стороны Москвы.

«Россия препятствует расследованию Совместной следственной группы и противодействует ему, удерживая подозреваемого от уголовного преследования и судебного преследования», – говорит председатель организации родственников Пит Плуг.

Фото: Укринформ председатель организации родственников Пит Плуг

Что о сложившейся с Цемахом ситуации известно наверняка. Обсуждение «вопроса Цемаха» в расследовании МН17 между украинской и нидерландской стороной проходило на самом высоком уровне. Да, следствию, равно как и правительству Нидерландов, было известно о неизбежности этого обмена. Неизбежным он был по причине ультиматума российской стороны.

До обмена Цемаха по запросу нидерландской прокуратуры допрашивали несколько раз – по этой причине украинская сторона перенесла сроки обмена. Об этом нидерландский парламент в день обмена письменно проинформировал и министр иностранных дел Стеф Блок. Да, он констатировал, что «правительство глубоко сожалеет о том, что Цемах стал частью этого обмена под давлением Российской Федерации, что означает, что он в настоящее время находится в России. Правительство еще раз напоминает, что Россия также обязана сотрудничать на основе резолюции 2166 СБ ООН».

Также Блок пишет, что «эти события не имеют последствий для судебного процесса, который начнется 9 марта 2020 года», и называет Украину «важным партнером» Совместной следственной группы. Владеющие «птичьим языком» дипломатии и бюрократии прочтут, что Украине удалось сохранить ценой невероятных усилий с Нидерландами конструктивные отношения, но от Украины ожидают деятельных шагов, чтобы восстановить пошатнувшееся доверие.

Фото: EPA/UPG

А после обмена начинается самое интересное. Нидерланды в письменном виде требуют от России выдать Цемаха следствию. В письме в доступной форме российским властям пояснили, что, так как Конституция Украины не позволяет экстрадицию собственных граждан, а господин Цемах в настоящее время находится на территории России, то по этой причине Прокуратура Нидерландов просит власти России арестовать эту личность с целью дальнейшей экстрадиции. Иными словами, русские, настаивая на передаче Цемаха, своими руками создали ситуацию, при которой его экстрадиция в Нидерланды стала возможной. И теперь продемонстрировать добрую волю для установления истины по делу МН17 должна Москва, выполняя свои обязательства в соответствии с резолюцией Совета Безопасности ООН 2166 и сотрудничая со следствием.

Кроме того, Россия, настаивая на выдаче Цемаха с вероятной попыткой упрятать подальше важного свидетеля, тем самым громко всем подтвердила свою причастность к трагедии МН17.

А что касается восстановления поврежденного в нидерландском сообществе имиджа Украины, то это задача президента Зеленского.