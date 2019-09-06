Чорновол намерена через суд добиться от ГБР возбуждения дела против Портнова

Член партии "Европейская солидарность" Татьяна Чорновол намерена через суд добиться от Госбюрасследований внесения ее заявлений против Андрей Портнова в Единый реестр досудебных расследований и открытия против него уголовных производств. Об этом сообщает пресс-служба "ЕС".

«Государственное бюро расследований отказывается возбуждать любые уголовные дела против Портнова, причем совершенно игнорируя заявителей и игнорируя любые заявления в нарушение Уголовно-процессуального кодекса», - отметила она.

По ее словам, несмотря на то, что 3 сентября она внесла два заявления о возбуждении уголовного дела против Портнова, и Уголовный процессуальный кодекс Украины требует, чтобы в течение 24 часов эти заявления были зарегистрированы, внесенные в ЕРДР, уже прошло трое суток и этого не сделано.

«Это означает, что сейчас руководство ГБР нарушает закон. Это означает, что они сейчас отказываются возбуждать любые уголовные дела против Портнова. Это означает, что они просто работают на Портнова», - заявила Татьяна Чорновол.

«Но я буду делать то, что должна делать. Сейчас я подаю в суд и буду заставлять ГБР внести мои заявления в Единый реестр досудебных расследований. Они не имели права мне отказать по статье Уголовного процессуального кодекса», - сообщила она.

Татьяна Чорновол заметила, что одно из этих заявлений касалась узурпации власти Портновым.

«Речь шла о том, что вы все журналисты сейчас можете посмотреть финансирование предвыборной кампании президента Зеленского и увидеть, что целый ряд подчиненных Портнова перечисляли средства в его официальный фонд. То есть это и его подчиненные юристы, и помощники депутата Портнова прошлых созывов, и помощники депутатской группы, близкой к Портнову. Разных там Пилипенко, Писаренко, авторов диктаторских законов Януковича. То есть подчиненные этих лиц массово финансировали предвыборную кампанию Зеленского», - рассказала Татьяна Чорновол.

Она добавила, что также все были свидетелями, как в это время суды принимали политические решения в интересах Зеленского. «За это все Зеленский сейчас активно назначает людей Портнова на высшие должности украинского государства. В частности, это Андрей Богдан, который, по сути, выполняет сейчас роль вице-президента», - отметила она.

При этом Татьяна Чорновол добавила: «Совсем недавно было назначено новое руководство Генеральной прокуратуры Украины и среди тех людей, которые были назначены в руководство, являются два лица, которые опять же фигурируют в моем заявлении, как такие по которым достигнута договоренность, что после финансирования Портновым кампании Зеленского они в дальнейшем получат высшие должности в государстве. Это, в частности, руководитель ГПУ господин Рябошапка и первый заместитель Рябошапки господин Касько».

«В своем заявлении я предоставляю доказательства, что эти два человека близки к Портнову и назначены именно из-за его лоббирования и фактически за взятки, которые он давал во время президентских выборов», - сообщила она.

Член "ЕС" отметила, что боролась с этими лицами предыдущие пять лет и они по заказу Портнова блокировали спецконфискацию активов Януковича в государственный бюджет Украины. «Я достаточно много информации раскопала в отношении этих лиц, я знаю, что они связаны непосредственно с Портновым и выполняли его заказы. Замечу, что Богдан, Касько, Портнов одновременно работали вместе в одной фирме «Пукшин и партнеры» в 2005 году. Там они и сошлись и с тех пор они идут по жизни одной командой», - сообщила она.