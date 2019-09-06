Суд продлил арест четверых "беркутовцев" по делу о расстреле Евромайдана

Святошинский районный суд Киева продлил до 3 ноября арест бывших сотрудников спецподразделения "Беркут" Павла Аброськина, Сергея Зинченко, Александра Маринченко и Олега Янишевского, обвиняемых в расстреле 48 активистов Евромайдана на ул. Институтской в Киеве.

Об этом сказал председательствующий судья Сергей Дячук на заседании 5 сентября.

Таким образом, суд присяжных удовлетворил ходатайство прокурора о продлении срока содержания под стражей подсудимых.

Также продлен домашний арест обвиняемого Сергея Тамтуры.

Напомним, ранее суд завершил стадии допроса потерпевших, свидетель обвинения и находится на стадии допрос свидетелей защиты. В частности, допрашиваются бывшие сослуживцы подсудимых из спецназа "Беркут".

"Беркутовца" Тамтуру суд отпустил под домашний арест в июле этого года.