Украинская социал-демократия - шанс для Украины, который никогда не был использован, - Грицак

Украинцы хотят социал-демократизма, но не готовы за него платить. Такое мнение во время лекции «Украинская социал-демократия и украинское национальное государство в 1917-1920 годах», которая состоялась в Днепре 4 сентября, заявил историк, доктор исторических наук, профессор Украинского католического университета Ярослав Грицак.

В рамках мероприятия также прошла презентация всеукраинского исследования «Отношение украинцев к социал-демократии», проведенного Институтом Горшенина в сотрудничестве с Представительством Фонда им. Фридриха Эберта в Украине.

Фото: most-dnepr.info

«Прежде всего, это социологическое исследование показывает, что украинцы хотят социал-демократизм, но не готовы за него платить. Поскольку единственная возможность получить подобную политическую систему в нашей стране – платить высокие налоги, которые после будут направлены на смягчение социального напряжения. Один из самых больших показателей экономической стабильности, это индекс Джини, который показывает разницу между богатым 1% и остальным населением. В Америке, на данный момент, разница составляет один миллион долларов, в то время, когда ещё 20 лет назад это разница была лишь одной тысячей долларов», - подчеркнул Ярослав Грицак.

По его мнению, социал-демократия уже утратила свой шанс, "она была убита и расстреляна в 1920 годах".

«Это уже прошлое, однако, вполне вероятно, возможное будущее. Это будет, конечно же, не марксистская идеология, но определенная «левосторонняя». Грустно об этом говорить, однако украинцы должны попасть в серьёзный кризис, ощутить недостаток социального государства, чтобы с этого начать формирование социал-демократии. Пока что, наши марксисты — это очень интересные молодые люди, студенты, аспиранты, научные работники, которые стремятся к справедливости, но занимаются проектами, которые преимущественно не имеют к этому никакого отношения. Они создают арт-клубы, музеи украинского искусства, борются за равные гендерные права, однако это всё большой и красивый, масс-медиальный шаг в сторону. Главная группа людей, которая нуждается в защите и идеологии социал-демократии, - это молодое поколение», - сказал он.

По мнению Ярослава Грицака, социал-демократия в Украине имела хорошую традицию.

«История подобного явления очень важна, поскольку тяжело появиться чему-то новому, если у него нет корней в прошлом. О социал-демократии в Украине нужно не просто говорить, а даже кричать, ведь в нашей стране она имела очень хорошую традицию. В России этого не было, там меньшевики никогда не имели того успеха, который был у украинских социал-демократов. Тогда к власти большевики пришли без перерыва, в нашей же стране он был как раз социал-демократическим. Если что-то есть, то, по крайней мере, ты можешь рассуждать о корнях, которые реально вновь воплотить в жизнь. Рассказы же об этом прошлом увеличивают шансы на созидание», - подытожил историк.

Вместе с тем, директор по коммуникациям Института Горшенина Наталия Клаунинг, комментируя итоги исследования, отметила, что понимание устройства и принципов работы политико-идеологических течений среди украинцев остается критически низким.

Фото: most-dnepr.info

«В значительной степени после событий, которые разворачивались на протяжении последних лет в нашей стране - революции Достоинства, оккупации Крыма и военных действий на Донбассе - подавляющее большинство украинцев интересуются политикой. Однако в том что касается ориентирования в том, как устроена и работает политика, какие существуют в Украине политико-идеологические течения – критически низкий показатель знаний. Именно поэтому украинцам тяжело определиться, к кому они себя относят - «левым», «правым» или «центристам». Поэтому несмотря на то, что большинство респондентов заявили о близости социал-демократической идеологии, очень важно, кем будет представлена подобная партия и кто станет её лидером. Ведь украинцы привыкли объединяться вокруг харизматичного лидера, не особо обращая внимания на идеологию политической силы, которая стоит за личностью. Также ситуация усложняется тем, что на данный момент в Украине нет политических партий с ярко выраженной не только социал-демократической, но и какой-либо другой направленностью», - подчеркнула Наталия Клаунинг.

При этом более 60% респондентов опроса не знают, к какому направлению политических предпочтений в спектре "левые-правые" себя отнести, отметила руководитель исследовательских программ Института Горшенина Светлана Балюк. По словам эксперта, 61% опрошенных затруднились ответить на соответсвующий вопрос, 5,6% отнесли себя к левым, 4,2% - к левоцентристам, 9% - к центристам, 5,6% - к правоцентристам, 8,1% - к правым, 6,5% - к другим направлениям.

Фото: most-dnepr.info

В то же время 12,3% украинцам ближе социал-демократическое течение, 9,6% - национально-демократическое, 9,1% - социалистическое, 5,7% - националистическое, 4,5% - идеология «зеленых», 4,4% - христианско-демократическое, 3,8% - коммунистическое, 3,8% - либеральное, 1,4% - консервативное - 1,4%, другое - 1,3%. Ни одно из названных не выбрали 26,5%, еще 17,6% затруднились ответить.

Напомним, исследование было проведено в августе-сентябре 2018 года, его результаты были представлены в Киеве в октябре. В рамках исследования было проведено 5 фокус-групповых дискуссий в Киеве, Днепре, Львове, Одессе и Чернигове, и опрошено 2000 респондентов по всей Украине.

Подробнее с результатами исследования можно ознакомиться по ссылке.