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Родственники политзаключенных собираются у офиса омбудсмена

Прибыли родные Сенцова, Кольченко, Гриба и др.

К офису Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека съезжаются родственники удерживаемых в России граждан Украины. Об этом сообщает "Крым.реалии".

На месте уже присутствуют дочь и сестра Олега Сенцова, родственники Евгения Панова и Алексея Сизановича.

"Громадське" сообщает также о присутствии родственников Павла Гриба и Александра Кольченко.

Напомним, ранее руководитель группы адвокатов украинских моряков Николай Полозов сообщил, что процесс пообмену пленными между Украиной и Россией пошел. По его словам, моряков повезли в аэропорт, чтобы передать Украине.

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