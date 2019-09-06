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В профильной комиссии подтвердили рассмотрение вопроса о помиловании осужденных из списка на обмен

Результаты решений не разглашаются.

В профильной комиссии подтвердили рассмотрение вопроса о помиловании осужденных из списка на обмен
Олександр Павліченко

Комиссия при президенте по вопросам помилования рассматривала вопросы помилования осужденных из списка на обмен между РФ и Украиной.

Об этом сообщил член комиссии, исполнительный директор Украинского Хельсинского союза по правам человека Александр Павличенко, передает Громадське радіо.

В то же время Павличенко отказался сообщить, какими были решения комиссии в отношении осужденных.

"Эта информация сейчас не открыта. Я участвую в этой комиссии по помилованию, и мы рассматривали часть этих материалов, но я не могу говорить о том, какой результат и кого конкретно .. чьи дела мы рассматривали", - отметил Павличенко.

Он подчеркнул, что чем меньше информации будет, тем больше уверенности в результате.

"Россия использует это. Когда разгоняются волны, они играют против Украины", - добавил Павличенко.

Как сообщалось, вечером 6 сентября адвокат Валентин Рыбин заявил, что президент Владимир Зеленский помиловал людей из обменного списка. Однако он не уточнил, о каком количестве людей идет речь и не назвал их фамилий.

Также Рыбин сообщил, что в отношении бывшего боевика "ЛНР" Руслана Гаджиева "нет указа президента о помиловании". Он также добавил, что Руслана Гаджиева "нет в пункте сбора".

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