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Восемь украинских заключенных находятся в "заморозке" в московском СИЗО, - Фейгин

Адвокатов к ним не пускают.

Восемь украинских заключенных находятся в "заморозке" в московском СИЗО, - Фейгин
Фото: Артем Атаманюк

Адвокат Романа Сущенко Марк Фейгин заявил, что 3 сентября он пытался попасть к своему подзащитному в СИЗО "Лефортово", но только "сдал документы и прождал весь день".

Об этом сообщает Радіо Свобода.

"Эти восемь (удерживаемых Россией украинцев, - ред.), которые точно находятся в "Лефортово", кроме 24 моряков, они находятся в "заморозке", адвокаты к ним попасть не могут. И это совершенно сознательно делает администрация Федеральной службы исполнения наказаний, возможно, для того, чтобы не происходило утечки информации. Мы допускаем, что в ближайшее время, о чем сам Путин вчера сказал, обмен может состояться. Но когда это произойдет, завтра или в какой-то другой день, я сказать не могу, у меня такой информации нет", - отметил юрист.

В конце августа в следственном изоляторе "Лефортово" в столице России Москве подтвердили, что у них находится пятеро осужденных украинцев. Речь идет о Владимире Балухе, Николае Карпюке, Александре Кольченко, Романа Сущенко и Станиславе Клыхе.

Ранее сегодня адвокат задержанных в Украине россиян и сепаратистов Валентин Рыбин заявил, что фигуранты списка обмена пленными с украинской стороны уже освобождены и помилованы указами Зеленского.

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