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Богдан: Не могу комментировать обмен лиц, но граждане Украины - наша главная ценность

"Я не могу комментировать освобождение, не все знаю, не все могу говорить".

Богдан: Не могу комментировать обмен лиц, но граждане Украины - наша главная ценность
Фото: president.gov.ua

Глава Офиса президента Андрей Богдан заявил, что не может говорить обо все, что касается взаимного освобождения удерживаемых лиц с Российской Федерацией, но подчеркнул, что граждане Украины, их свобода и здоровье – главная ценность для государства.

Об этом он сказал в эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера".

"Я не могу комментировать освобождение, не все знаю, не все могу говорить. Но я обещаю, и наша команда это будет доказывать, что граждане Украины – это наивысшая ценность для нашего государства, их свобода, их здоровье, их воля. Это принципиально", - сказал глава ОП.

Ранее адвокат Валентин Рыбин заявил, что президент Владимир Зеленский помиловал людей из обменного списка. Однако он не уточнил, о каком количестве людей идет речь и не назвал их фамилий.

В профильной комиссии подтвердили рассмотрение вопроса о помиловании осужденных из списка на обмен, но какими были решения комиссии, сообщить отказались.

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