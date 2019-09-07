Богдан: Не могу комментировать обмен лиц, но граждане Украины - наша главная ценность

"Я не могу комментировать освобождение, не все знаю, не все могу говорить".

Глава Офиса президента Андрей Богдан заявил, что не может говорить обо все, что касается взаимного освобождения удерживаемых лиц с Российской Федерацией, но подчеркнул, что граждане Украины, их свобода и здоровье – главная ценность для государства.

Об этом он сказал в эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера".

"Я не могу комментировать освобождение, не все знаю, не все могу говорить. Но я обещаю, и наша команда это будет доказывать, что граждане Украины – это наивысшая ценность для нашего государства, их свобода, их здоровье, их воля. Это принципиально", - сказал глава ОП.

Ранее адвокат Валентин Рыбин заявил, что президент Владимир Зеленский помиловал людей из обменного списка. Однако он не уточнил, о каком количестве людей идет речь и не назвал их фамилий.

В профильной комиссии подтвердили рассмотрение вопроса о помиловании осужденных из списка на обмен, но какими были решения комиссии, сообщить отказались.