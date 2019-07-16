Фото: Александр Рудоманов Сергей Тамтура (справа)

Святошинский районный суд Киева освободил из-под стражи экс-беркутовца Сергея Тамтуру, подозреваемого в убийствах майдановцев в 2014 году. Мера пресечения для Тамтуры изменена на круглосуточный домашний арест. Об этом сообщает корреспондент LB.ua.

Остальные четверо подозреваемых по этому делу - Олег Янишевский, Сергей Зинченко, Павел Аброськин и Александр Маринченко - остаются под стражей.

Суд объявил перерыв в заседании до 20 августа.

Фото: Александр Рудоманов

Прокурор по делу Игорь Земсков в комментарии LB.ua отметил, что во время этого заседания дали выступить самим обвиняемым. "Они были очень хорошо подготовлены, - говорит Земсков. - Если их отпустят, риск в первую очередь - укрывательство от судебного и досудебного рассмотрения дела. Они являются представителями роты спецназначения, в состав которой в общем входило 26 человек. 21 человек из этой роты, кроме этих 5 обвиняемых, являются подозреваемыми и скрываются на территории РФ. Мы считаем, что их экс-коллеги могут предоставить им любую помощь в сокрытии. Также есть риск уничтожения доказательств. Уже известно, что 21 автомат Калашникова роты спецназначения "Беркут" был уничтожен. Кстати, основным "козырем" стороны защиты во время их выступления была статья Конституционного Суда 176 (подана по жалобе в т. ч. Савченко) ".

Фото: Александр Рудоманов Сергей Тамтура ( в центре)

Фото: Александр Рудоманов

После завершения суда представители националистических организаций подожгли у входа в здание файеры, они скандируют "Беркут на нары" в знак протеста против освобождения Тамтуры.

Фото: Александр Рудоманов

Напомним, в феврале и июле 2015 года правоохранители задержали бывших бойцов спецроты "Беркута" Сергея Тамтуру, Александра Маринченко и Олега Янишевского. В марте-апреле 2014 года были арестованы экс-сотрудники этой спецроты Сергей Зинченко и Павел Аброськин и их командир Дмитрий Садовник, который сбежал из-под домашнего ареста.

10 февраля 2016 года дела были переданы в суд, а 16 февраля - объединены в одно производство. 7 июля 2019 года Генпрокуратура начала проведение дополнительных следственных экспериментов на улице Институтской в Киеве по делам Евромайдана. В частности, осуществляется воспроизведение обстановки и обстоятельств событий по эпизодам убийств 20 февраля 2014 года.

Экс-беркутовцы подозреваются в убийстве 48 евромайдановцев на Институтской улице в Киеве, а также в 80 огнестрельных ранениях активистов. Им также инкриминируется совершение террористического акта.