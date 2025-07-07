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​Справи Майдану: ДБР завершило розслідування щодо командира севастопольського "Беркута" та трьох його підлеглих

Їх обвинувачують у вбивствах учасників Революції Гідності та сприянні захопленню Криму росіянами.

​Справи Майдану: ДБР завершило розслідування щодо командира севастопольського "Беркута" та трьох його підлеглих
Ілюстративне фото
Фото: Дмитро Фортунатов

Працівники Державного бюро розслідувань скерували до суду обвинувальний акт щодо колишнього командира роти спецпідрозділу "Беркут" у Севастополі і трьох його підлеглих, які обвинувачуються у вбивствах учасників Революції Гідності та сприянні захопленню Криму росіянами.

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Про це повідомила пресслужба ДБР.

Встановлено, що в лютому 2014 року, за вказівкою найвищого керівництва держави, до Києва були стягнуті підрозділи МВС з усієї країни, включно з севастопольським "Беркутом". Їхнім завданням було придушення мирних протестів на підтримку євроінтеграції України.

17 лютого 2014 року "беркутівцям" видали гладкоствольну вогнепальну зброю – рушниці ФОРТ-500 – та заборонені патрони зі свинцевою картеччю. 18 лютого під час мирної ходи до Верховної Ради ці набої були застосовані проти учасників протесту на вулиці Інститутській у Києві. В результаті загинули 3 особи, 8 осіб отримали тяжкі тілесні ушкодження, 31 – середньої тяжкості, 66 – легкі тілесні ушкодження. 

Після перемоги Революції Гідності та втечі Віктора Януковича обвинувачені також втекли зі зброєю до тимчасово окупованого Севастополя. Там вони перейшли на бік ворога та активно сприяли окупації Криму. Зокрема - забезпечували роботу блокпостів на автошляхах із материкової частини України,  незаконно затримували журналістів, військовослужбовців, волонтерів та інших громадян, передавали затриманих окупантам, особисто брали участь у катуваннях і жорстокому поводженні з ними.

За свої дії обвинувачені отримали посади в окупаційних адміністраціях та громадянство РФ.

Фігуранти обвинувачуються у перевищенні службових повноважень із застосуванням насильства, умисних вбивствах і замахах на вбивство, спричиненні тяжких тілесних ушкоджень, участі у терористичному акті, державній зраді, сприянні окупації Криму, жорстокому поводженні з військовополоненими та цивільними, інших порушеннях законів і звичаїв війни (ст. 340; ч. 2 ст. 365; п.п. 1, 5, 12 ч. 2 ст. 115; ч. 2 ст. 15, п.п. 1, 5, 12 ч. 2 ст. 115; ч. 2 ст. 121; ч. 3 ст. 258; ч. 1 ст. 111; ч. 2 ст. 262; ч. 3 ст. 110; ч. 1 ст. 438 КК України). За вчинені злочини їм загрожує довічне позбавлення волі.

У зв’язку з тим, що підозрювані переховуються на тимчасово окупованій території, досудове розслідування проводилося заочно. Слідчим суддею їм обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Це дозволить затримати їх одразу після деокупації Крима і Севастополя. 

 
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