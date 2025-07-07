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У Миколаївській області сталася пожежа на місці зберігання боєприпасів

За попередніми даними, це не пов'язано з обстрілами. 

У Миколаївській області сьогодні близько 10 години в одній з громад сталося загоряння на місці зберігання боєприпасів. Відбувається поодинока детонація, повідомили Сили оборони Півдня.

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За попередніми даними, причина займання не пов’язана з ворожими діями. На цьому місці сталося загоряння сухої трави. 

“Вогнеборці докладають максимум зусиль для ліквідації пожежі, осередок займання локалізовано. Склад розташований поза межами населених пунктів. Загрози місцевому населенню немає, але просимо всіх залишатись у безпечному місці Військовим командуванням створено комісію для проведення детального розслідування даної події, визначення вини посадових осіб, чиї дії чи бездіяльність призвели до пожежі”, – повідомили військові. 
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