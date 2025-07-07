Готували теракт проти бійців "Азова": в Запоріжжі затримали двох поплічників окупантів

За даними СБУ, вони мали закласти вибухівку під машину захисників.

У Запоріжжі затримали агентів російської ФСБ, які готували підрив бійців 12-ї бригади спецпризначення “Азов” Національної гвардії України. За даними СБУ, поплічники ворога мали закласти вибуховий пристрій під службове авто “азовців”.

Замовлення ФСБ виконували двоє агентів, які раніше неодноразово були засуджені за розбій і наркоторгівлю. Росія вийшла на них завдяки дружині одного з них, яка мешкає в окупованому Бердянську і працює там на ворога.

Фото: СБУ У Запоріжжі затримали підозрюваних у підготовці теракту

Фото: СБУ в Telegram Підозрюваний у підготовці теракту проти Азову

Агентів викрили завчасно, їх затримали. Чоловікам оголосили підозру за декількома статтями:

ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану)

ч. 2 ст. 28, чч. 1, 2 ст. 263 (незаконне виготовлення та зберігання вибухових речовин без передбаченого законом дозволу, вчинене за попередньою змовою групою осіб).

Зловмисники перебувають під вартою без права внесення застави. Їм загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

“За інструкцією російської спецслужби агенти власноруч виготовили СВП, а потім відслідкували авто українських воїнів. Крім цього, фігуранти мали встановити на місці запланованого теракту приховану камеру з онлайн-трансляцією для фсб. У такий спосіб російські спецслужбісти сподівалися відстежити прибуття бійців «Азову» до свого автомобіля і в цей момент дистанційно активувати СВП. Співробітники СБУ завчасно викрили агентів і затримали їх”, – повідомили в СБУ.



