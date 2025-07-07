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Готували теракт проти бійців "Азова": в Запоріжжі затримали двох поплічників окупантів

За даними СБУ, вони мали закласти вибухівку під машину захисників. 

У Запоріжжі затримали агентів російської ФСБ, які готували підрив бійців 12-ї бригади спецпризначення “Азов” Національної гвардії України. За даними СБУ, поплічники ворога мали закласти вибуховий пристрій під службове авто “азовців”.

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Замовлення ФСБ виконували двоє агентів, які раніше неодноразово були засуджені за розбій і наркоторгівлю. Росія вийшла на них завдяки дружині одного з них, яка мешкає в окупованому Бердянську і працює там на ворога. 

У Запоріжжі затримали підозрюваних у підготовці теракту
Фото: СБУ
У Запоріжжі затримали підозрюваних у підготовці теракту

Підозрюваний у підготовці теракту проти Азову
Фото: СБУ в Telegram
Підозрюваний у підготовці теракту проти Азову

Агентів викрили завчасно, їх затримали. Чоловікам оголосили підозру за декількома статтями: 

  • ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану)
  • ч. 2 ст. 28, чч. 1, 2 ст. 263 (незаконне виготовлення та зберігання вибухових речовин без передбаченого законом дозволу, вчинене за попередньою змовою групою осіб).

Зловмисники перебувають під вартою без права внесення застави. Їм загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

“За інструкцією російської спецслужби агенти власноруч виготовили СВП, а потім відслідкували авто українських воїнів. Крім цього, фігуранти мали встановити на місці запланованого теракту приховану камеру з онлайн-трансляцією для фсб. У такий спосіб російські спецслужбісти сподівалися відстежити прибуття бійців «Азову» до свого автомобіля і в цей момент дистанційно активувати СВП. Співробітники СБУ завчасно викрили агентів і затримали їх”, – повідомили в СБУ. 
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