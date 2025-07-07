П'ятеро людей постраждали на Дніпропетровщині через атаки РФ

Унаслідок російських атак на Дніпропетровщині постраждали п'ятеро людей.
Як повідомив начальник ОВА Сергій Лисак, по Нікопольщині агресор застосовував артилерію і безпілотники. Під ударом були райцентр та Марганецька громада. Поранені 66-річна жінка та 73-річний чоловік. Лікуватимуться амбулаторно.
Пошкоджені 2 приватні будинки, господарська споруда. Зайнялася гімназія – вогонь рятувальники загасили.
Маломихайлівську громаду Синельниківського району російська армія атакувала БпЛА.
Постраждали троє людей – жінка і два чоловіки.
Виникла пожежа у 2 приватних будинках і їдальні. Її приборкали. Понівечене сільськогосподарське підприємство.
- 4 липня ворог поцілив по Кривому Рогу. Там постраждали люди, понівечена інфраструктура.