П'ятеро людей постраждали на Дніпропетровщині через атаки РФ

Ворог застосував по області артилерію і дрони.

Унаслідок російських атак на Дніпропетровщині постраждали п'ятеро людей.

Як повідомив начальник ОВА Сергій Лисак, по Нікопольщині агресор застосовував артилерію і безпілотники. Під ударом були райцентр та Марганецька громада. Поранені 66-річна жінка та 73-річний чоловік. Лікуватимуться амбулаторно.

Пошкоджені 2 приватні будинки, господарська споруда. Зайнялася гімназія – вогонь рятувальники загасили.

Маломихайлівську громаду Синельниківського району російська армія атакувала БпЛА.

Постраждали троє людей – жінка і два чоловіки.

Виникла пожежа у 2 приватних будинках і їдальні. Її приборкали. Понівечене сільськогосподарське підприємство.