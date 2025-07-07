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П'ятеро людей постраждали на Дніпропетровщині через атаки РФ

Ворог застосував по області артилерію і дрони.

П'ятеро людей постраждали на Дніпропетровщині через атаки РФ
Наслідки російської атаки
Фото: Дніпропетровська ОВА

Унаслідок російських атак на Дніпропетровщині постраждали п'ятеро людей.

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Як повідомив начальник ОВА Сергій Лисак, по Нікопольщині агресор застосовував артилерію і безпілотники. Під ударом були райцентр та Марганецька громада. Поранені 66-річна жінка та 73-річний чоловік. Лікуватимуться амбулаторно.

Пошкоджені 2 приватні будинки, господарська споруда. Зайнялася гімназія – вогонь рятувальники загасили.

Маломихайлівську громаду Синельниківського району російська армія атакувала БпЛА.

Постраждали троє людей – жінка і два чоловіки. 

Виникла пожежа у 2 приватних будинках і їдальні. Її приборкали. Понівечене сільськогосподарське підприємство.

  • 4 липня ворог поцілив по Кривому Рогу. Там постраждали люди, понівечена інфраструктура. 
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