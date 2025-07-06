Головне за неділю, 6 липня: атака на Сумщину, майже 150 боєзіткнень, нові антиросійські санкції

Бойові дії на Донеччині, 149 бойових зіткнень, ворожі обстріли, скасування авіарейсів у Росії. Яким запам’ятається 1229-й день повномасштабної війни.

Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що станом на 22:00 6 липня на фронті від початку доби зафіксовано 149 боєзіткнень, найбільше (40) - на Покровському напрямку.

Детальніше про оперативну обстановку станом на вечір 6 липня – в новині.

Російські окупанти атакували безпілотниками с. Юрченкове Чугуївського району на Харківщині.

Унаслідок удару спалахнула пожежа в будинку культури, будівля зруйнована.

Ймовірно, війська РФ застосували БпЛА типу "Герань-2".

Російські окупанти постійно атакують Сумську громаду, повідомив керівник ОВА Олег Григоров.

За його словами, під масованими обстрілами перебувало село Битиця. «Ворог атакує село від ночі: були удари керованими авіабомбами, зранку – ракетний удар, а вдень росіяни застосували ударні дрони», - розповів Григоров.

Унаслідок влучань БпЛА спалахнула пожежа в житловому секторі. Загроза повторних атак зберігається. Згодом стало відомо про загибель цивільної людини.

"Тіло жертви виявили під час обстеження території після серії ударів. Попередньо, ще одна людина поранена. Пошуково‑рятувальні роботи тривають", - заявив Григоров.

Володимир Зеленський підписав указ про запровадження нового пакету санкцій проти РФ.

Перелік підсанкційних осіб оприлюднили на сайті глави держави.

За словами Зеленського, це санкції, які «б’ють по багатьох російських фінансових схемах, зокрема криптовалютних».

Президент повідомив, що у пакеті - санкції проти 60 юридичних осіб, а також 73 фізичні особи, усі – громадяни Росії.

Крім того, Україна з партнерами продовжить синхронізовувати санкції.

Докладніше – в новині.

У Росії в аеропортах Москви, Санкт-Петербурга та Нижнього Новгорода було скасовано 287 рейсів та затримано ще 106 через обмеження, які запроваджували "для забезпечення безпеки польотів".

Про це повідомляє телеграм-канал Astra з посиланням на дані Росавіації, передає Укрінформ.

Зазначається, що у Шереметьєво скасовано 171 рейс, ще 56 - затримано, у Пулково - скасовано 90 рейсів і 37 - затримано. В аеропорту Нижнього Новгорода, який зіткнувся з найбільш тривалими обмеженнями через дронову небезпеку, було скасовано 26 рейсів, ще 13 - затримано.

Аеропорти у Пскові, Іваново, Калузі, Санкт-Петербурзі та Тамбові тимчасово не обслуговують рейси.

Більше інформації – в новині.

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