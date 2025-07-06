Сирський побував на Донеччині і нагородив морських піхотинців

"Штормові берети" відбивають натиск противника на найскладніших ділянках фронту та є справжніми зразками сили духу і волі до перемоги.

Головнокомандувач Збройних сил України генерал Олександр Сирський у День Військово-Морський Сил побував на Донеччині й нагородив військовослужбовців 36-ї та 38-ї окремих бригад морської піхоти ВМС ЗСУ.

Про це він написав у фейсбуці.

"У День ВМС знову побував на Донеччині. Цього разу нагода приємна – нагородження військовослужбовців 36-ї та 38-ї окремих бригад морської піхоти ВМС ЗСУ. Воїни-морпіхи бригад імені контр-адмірала Михайла Білинського та гетьмана Петра Сагайдачного – серед найкращих підрозділів на своїх напрямках. Упродовж тривалого часу вони стійко утримують оборонні рубежі, результативно контратакують та знищують ворога", - зазначив Сирський.

Він розповів, що вручив морським піхотинцям почесні відзнаки Головнокомандувача ЗСУ – Хрест хоробрих, Сталевий, Золотий і Срібний хрести, хрест "Військова честь". Серед нагороджених - матроси й солдати, сержанти, офіцери – від стрільців до начальників розвідки й артилерії.

"Ми пишаємося морською піхотою ВМС ЗС України, яка є справжньою елітою українського війська. "Штормові берети" відбивають натиск противника на найскладніших ділянках фронту та є справжніми зразками сили духу і волі до перемоги", наголосив Сирський.