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Сирський побував на Донеччині і нагородив морських піхотинців

"Штормові берети" відбивають натиск противника на найскладніших ділянках фронту та є справжніми зразками сили духу і волі до перемоги. 

Сирський побував на Донеччині і нагородив морських піхотинців
Фото: Генштаб

Головнокомандувач Збройних сил України генерал Олександр Сирський у День Військово-Морський Сил побував на Донеччині й нагородив військовослужбовців 36-ї та 38-ї окремих бригад морської піхоти ВМС ЗСУ.

Про це він написав у фейсбуці. 

"У День ВМС знову побував на Донеччині. Цього разу нагода приємна – нагородження військовослужбовців 36-ї та 38-ї окремих бригад морської піхоти ВМС ЗСУ. Воїни-морпіхи бригад імені контр-адмірала Михайла Білинського та гетьмана Петра Сагайдачного – серед найкращих підрозділів на своїх напрямках. Упродовж тривалого часу вони стійко утримують оборонні рубежі, результативно контратакують та знищують ворога", - зазначив Сирський.

Він розповів, що вручив морським піхотинцям почесні відзнаки Головнокомандувача ЗСУ – Хрест хоробрих, Сталевий, Золотий і Срібний хрести, хрест "Військова честь". Серед нагороджених - матроси й солдати, сержанти, офіцери – від стрільців до начальників розвідки й артилерії.

"Ми пишаємося морською піхотою ВМС ЗС України, яка є справжньою елітою українського війська. "Штормові берети" відбивають натиск противника на найскладніших ділянках фронту та є справжніми зразками сили духу і волі до перемоги", наголосив Сирський.
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