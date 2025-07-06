Росіяни вдарили по Чугуївському району Харкова, зруйновано будинок культури

Російські окупанти атакували безпілотниками с. Юрченкове Чугуївського району на Харківщині.
Про це інформує Харківська обласна прокуратура.
За даними слідства, 6 липня близько 1:30 російський безпілотник атакував с. Юрченкове Чугуївського району. Внаслідок удару спалахнула пожежа в будинку культури, будівля зруйнована.
Попередньо, війська РФ застосували БпЛА типу "Герань-2".
"За процесуального керівництва Чугуївської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину (ч. 1 ст. 438 КК України)", — ідеться у повідомленні.
- Уночі 6 липня російські окупанти атакували дронами Харків. Серед поранених жінка і дитина. Також завдав ударів по населених пунктах Харківщини, відомо про 9 поранених.