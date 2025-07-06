Спротив: окупанти зганяють комунальників з РФ на ТОТ Херсонщини

Комунальники отримують за "ротацію" статус учасника так званого "СВО" й відповідні виплати.

На ТОТ Херсонщини росіяни почали звозити комунальників з території РФ, оскільки не знайшли підтримки серед українців на окупованій території.

Про це пише Центр нацспротиву.

"Попри поширену тезу, що війна проти України – це "агресія путіна", в ній залучені всі верстви населення росії", – кажуть у Центр нацспротиву.

На тимчасово окуповані території Херсонської області прибули "аварійні бригади" РФ. Оскільки ворог не зміг залучити місцевих до співпраці й натомість зганяє гастролерів.

"Комунальники отримують за "ротацію" статус учасника "сво" й відповідні виплати. Деякі з них лишаються мешкати на ТОТ на постійній основі. Таким чином змінюється демографія регіону", — ідеться у повідомленні спротиву.