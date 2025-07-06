Росіяни атакували цивільне авто на Сумщині

наслідки російського авіаудару по Білопільській громаді Сумщини 14 травня 2025 року

Росіяни атакували FPV-дроном цивільний автомобіль у Хотінській громаді Сумщини, внаслідок удару поранений чоловік.

Про це повідомляє начальник Сумської ОВА Олег Григоров.

"Зранку росіяни атакували цивільну автівку у Хотінській громаді. Попередньо, ворог застосував FPV-дрон. Удар був завданий по машині, у якій перебував мирний житель", — ідеться у повідомленні.

Унаслідок атаки поранень зазнав 49-річний чоловік.

Постраждалого доставили до лікарні, йому надається медична допомога.