Росіяни атакували цивільне авто на Сумщині

Росіяни атакували FPV-дроном цивільний автомобіль у Хотінській громаді Сумщини, внаслідок удару поранений чоловік.
Про це повідомляє начальник Сумської ОВА Олег Григоров.
"Зранку росіяни атакували цивільну автівку у Хотінській громаді. Попередньо, ворог застосував FPV-дрон. Удар був завданий по машині, у якій перебував мирний житель", — ідеться у повідомленні.
Унаслідок атаки поранень зазнав 49-річний чоловік.
Постраждалого доставили до лікарні, йому надається медична допомога.
- Упродовж минулої доби росіяни обстріляли 31 населений пункт Сумщини, внаслідок чого пошкоджені приватні житлові будинки.