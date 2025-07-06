Зеленський привітав із професійним святом Військово-морські сили

Російського десанту не було й не буде в Одесі, "Москва" пішла на дно, острів Зміїний під контролем України.

Президент Володимир Зеленський привітав Військово-морські сили із професійним святом.

Про це глава держави повідомив у Facebook.

Воїни Військово-Морських сил ЗСУ тримають оборону на воді, на суші, прикривають небо й роблять усе для безпеки України.

"Разом зі всіма нашими Силами оборони воїни ВМС довели, що Україна здатна й захищатиме свої інтереси. Російського десанту не було й не буде в Одесі, "Москва" пішла на дно, острів Зміїний під контролем України, знищено та пошкоджено 28 російських кораблів та один підводний човен, а "зерновий коридор" функціонує та підтримує продовольчу безпеку світу.

З Днем Військово-Морських сил Збройних Сил України!", – написав глава держави.