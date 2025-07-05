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Зеленський: цього тижня домовилися зі США про значне збільшення спільної роботи щодо дронів

Глава держави зазначив, що нові домовленості з партнерами дадуть Україні ще сотні тисяч дронів уже цього року на спеціальних умовах і ще значно більше дронів наступного року.

Зеленський: цього тижня домовилися зі США про значне збільшення спільної роботи щодо дронів
Володимир Зеленський
Фото: Пресслужба Офісу президента України

У вечірньому зверненні 5 липня президент Володимир Зеленський розповів, про що вдалося домовитися за цей тиждень з партнерами. 

“Данія: є нові домовленості про спільне виробництво зброї, укладена угода – вчора її підписали. Будемо працювати на території Данії, і це наш спільний проєкт – перші суттєві можливості нашого українського виробництва за кордоном. Будуть і ще такі домовленості. Це стосується і дронів, і багатьох інших необхідних видів зброї”, – розповів Зеленський. 

Щодо дронів також домовилися з американською стороною про значне збільшення спільної роботи, повідомив президент. За його словами, це дасть Україні ще сотні тисяч дронів уже цього року на спеціальних умовах і ще значно більше дронів наступного року. У тому числі, дронів-перехоплювачів – це очевидний наш пріоритет, зауважив глава держави. 

Завдання для всієї нашої держави, для Сил оборони України, для всіх бізнесів, які працюють за цим напрямком, – буквально щотижня давати більше результатів щодо перехоплювачів. Це і більше виробляти таких дронів, і більше тренувати операторів дронів, і набагато більше ефективності в застосуванні перехоплювачів. Перехоплювачі повинні працювати”, – сказав Зеленський.

Зеленський також прокоментував розмову з президентом США Трампом.

"По розмові з президентом Сполучених Штатів Америки, яка була напередодні. Напевно, це була найкраща розмова за весь цей час, максимально продуктивна. Ми обговорили тематику ППО, я вдячний за готовність допомагати. Саме Patriot – ключ до захисту від балістики", – сказав президент.
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