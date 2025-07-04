Зеленський і Трамп провели розмову про потребу України в ППО і атаки Росії (доповнено)

4 липня Володимир Зеленський і Дональд Трамп провели розмову.

Про це повідомив керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак.

«Дуже важлива й змістовна розмова між Президентами. Усі деталі – зовсім скоро», - заявив глава Офісу.

Доповнення. Згодом Зеленський повідомив, що розмова була «дуже важлива й корисна» і додав, що наша держава підтримує всі зусилля, щоб «зупинити вбивства й відновити нормальний сталий, гідний мир».

«Потрібна достойна угода для миру, і Україна підтримує американські пропозиції. Ми сьогодні говорили про ситуацію: про російські повітряні удари та ширше – про ситуацію на фронті. Президент Трамп дуже добре поінформований, дякую за цю увагу до України. Обговорили можливості щодо ППО й домовились, що будемо працювати над збільшенням захисту неба. Домовилися про відповідну зустріч наших команд», - заявив український президент.

Зеленський також повідомив, що із Трампом вони обговорили детально про спроможності оборонної промисловості і можливості спільного виробництва.

«Готові до прямих проєктів з Америкою і вважаємо, що це надзвичайно потрібно для безпеки, особливо що стосується дронів і відповідних технологій. Обговорили взаємні закупівлі та інвестиції. Обмінялися думками щодо дипломатичної ситуації та спільної роботи з Америкою та іншими партнерами», - зазначив глава держави.