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Зеленський і Трамп провели розмову про потребу України в ППО і атаки Росії (доповнено)

"Обговорили взаємні закупівлі та інвестиції", - додав український президент.

Зеленський і Трамп провели розмову про потребу України в ППО і атаки Росії (доповнено)
Дональд Трамп та Володимир Зеленський
Фото: Колаж журналу Time

4 липня Володимир Зеленський і Дональд Трамп провели розмову.

Про це повідомив керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак.

«Дуже важлива й змістовна розмова між Президентами. Усі деталі – зовсім скоро», - заявив глава Офісу.

Доповнення. Згодом Зеленський повідомив, що розмова була «дуже важлива й корисна» і додав, що наша держава підтримує всі зусилля, щоб «зупинити вбивства й відновити нормальний сталий, гідний мир». 

«Потрібна достойна угода для миру, і Україна підтримує американські пропозиції. Ми сьогодні говорили про ситуацію: про російські повітряні удари та ширше – про ситуацію на фронті. Президент Трамп дуже добре поінформований, дякую за цю увагу до України. Обговорили можливості щодо ППО й домовились, що будемо працювати над збільшенням захисту неба. Домовилися про відповідну зустріч наших команд», - заявив український президент.

Зеленський також повідомив, що із Трампом вони обговорили детально про спроможності оборонної промисловості і можливості спільного виробництва.

«Готові до прямих проєктів з Америкою і вважаємо, що це надзвичайно потрібно для безпеки, особливо що стосується дронів і відповідних технологій. Обговорили взаємні закупівлі та інвестиції. Обмінялися думками щодо дипломатичної ситуації та спільної роботи з Америкою та іншими партнерами», - зазначив глава держави.

  • Напередодні розмова відбулася між Трампом і Володимиром Путіним.
  • Російський диктатор заявив, що не буде відступати від своїх цілей в Україні.
  • Раніше Зеленський заявив, що має намір обговорити із Трампом питання допомоги від США, оскільки Вашингтон призупинив постачання зброї та озброєння Києву.
  • Детальніше про це читайте в матеріалі LB.ua "Ціна зупинки американської допомоги".
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