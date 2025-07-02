Володимир Зеленський підтвердив президенту Єгипту готовність України побудувати продовольчий логістичний хаб у Єгипті

Президент України Володимир Зеленський поспілкувався телефоном з президентом Єгипту Абделем Фаттахом Ас-Сісі.

Про це повідомила пресслужба Офісу президента України.

“Володимир Зеленський наголосив, що попри все Україна залишається гарантом продовольчої безпеки та готова робити більше. Він підтвердив готовність України побудувати продовольчий логістичний хаб у Єгипті”, - йдеться у повідомленні.

Також президенти обговорили розвиток двосторонніх відносин між державами, передусім сфері торгівлі.

Як зазначається, минулого року товарообіг між Україною та Єгиптом становив понад 2 млрд доларів. Це майже стільки ж, як було до початку повномасштабної агресії РФ проти України.

“Володимир Зеленський та Абдель Фаттах Ас-Сісі домовилися працювати над збільшенням обсягу торгівлі та доручити командам розпочати підготовку угоди про преференційну торгівлю й провести засідання Спільної міжурядової комісії”, - додали в Офісі президента.

Також Володимир Зеленський запросив колегу відвідати Україну.