Після припинення громадянства митрополит Онуфрій автоматично вважається іноземцем в Україні, — нардеп Сергій Власенко

Тепер Онуфрію потрібно зареєструвати місце проживання як іноземцю, отримати дозвіл на перебування та роботу.

Голова УПЦ МП митрополит Онуфрій у своїй резиденції в Києво-Печерській лаврі, позаду нього на стіні – портрет глави РПЦ патріарх

Митрополит УПЦ МП втрачає всі права, які мав як громадянин України. Тепер йому потрібно зареєструвати місце проживання як іноземцю, отримати дозвіл на перебування та роботу.

Про це в коментарі LB.ua заявив народний депутат Верховної Ради України від фракції "Батьківщина" Сергій Власенко.

За словами Власенка, потрібно чітко розрізняти два поняття — позбавлення та припинення громадянства:

"Позбавлення громадянства заборонене Конституцією України. Але президент України може припинити громадянство для осіб, які добровільно отримали паспорт іншої держави і не врегулювали свій статус щодо українського громадянства", — пояснює депутат.

За його словами, саме на цій підставі раніше були припинені громадянства Ігоря Коломойського, Віктора Медведчука, Геннадія Корбана та інших. Якщо така особа не позбулася іншого громадянства, її українське припиняється Указом президента.

Сергій Власенко припускає, що митрополит Онуфрій може звернутися до суду, аби оскаржити рішення Глави держави.

"У таких справах ключовим питанням є наявність іншого паспорта. Якщо суд встановить, що він справді є, Указ не буде визнано негазонним і він залишиться чинним. Якщо ж другого громадянства немає — є шанс на визнання Указу незаконним", — каже депутат.

Власенко додав, що навіть якщо людина захоче відмовитися від російського громадянства — зробити це непросто:

"Це не просто приїхати й подати заяву. Це довга, складна, бюрократизована процедура, яка потребує часу, зусиль і особистої участі. Я знаю людей, які через це проходили", — каже депутат.

Після припинення громадянства митрополит Онуфрій автоматично вважається іноземцем в Україні, — наголошує нардеп Власенко.

"Він втрачає всі права, які мав як громадянин України. Тепер йому потрібно зареєструвати місце проживання як іноземцю, отримати дозвіл на перебування і дозвіл на роботу. Це стосується всіх без винятку. Фактично він має проходити всі ті самі процедури, що й будь-який громадянин РФ, який приїжджає в Україну", — додав він.

Щодо можливого обміну Онуфрія на українських полонених, Сергій Власенко заявив:

"Обмін можливий тільки для осіб, щодо яких існують правові підстави: засудження, кримінальні провадження, або статус військовополоненого. І згода такої особи на обмін. Станом на зараз Онуфрій, наскільки я знаю, не фігурує в жодному кримінальному процесі. Тому жодного обміну наразі бути не може", — наголошує депутат.