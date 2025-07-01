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Зеленський обговорив із президентом Азербайджану економічне співробітництво

Також Зеленський висловив співчуття Азербайджану у зв’язку з убивством на території Росії братів Сафарових.

Зеленський обговорив із президентом Азербайджану економічне співробітництво
Володимир Зеленський
Фото: Офіс Президента України

Володимир Зеленський провів розмову з президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим

За словами глави держави, лідери говорили про двосторонні відносини – енергетику та співпрацю в гуманітарній сфері. 

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«Домовилися про проведення засідання Спільної міжурядової комісії з економічного співробітництва. Наші урядовці активізують роботу», - повідомив Зеленський.

Він також висловив співчуття Азербайджану у зв’язку з убивством на території Росії братів Сафарових. 

«Впевнений, що будуть з’ясовані всі факти. І потрібна справедливість.У нас із Президентом Алієвим однакове бачення: життя та гідність кожної людини мають бути захищені», - наголосив глава держави.

  • Минулого тижня у в Єкатеринбурзі затримали понад 50 уродженців Азербайджану. Це відбувалося в межах нерозкритої від 2001 року справи про вбивство бізнесмена Юніса Пашаєва.
  • Брати Сафарові були головними підозрюваними. Але вони невдовзі після затримання померли. Російська сторона заявляє, що азербайджанцям «стало погано».
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