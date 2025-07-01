Зеленський обговорив із президентом Азербайджану економічне співробітництво

Володимир Зеленський провів розмову з президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим.
За словами глави держави, лідери говорили про двосторонні відносини – енергетику та співпрацю в гуманітарній сфері.
«Домовилися про проведення засідання Спільної міжурядової комісії з економічного співробітництва. Наші урядовці активізують роботу», - повідомив Зеленський.
Він також висловив співчуття Азербайджану у зв’язку з убивством на території Росії братів Сафарових.
«Впевнений, що будуть з’ясовані всі факти. І потрібна справедливість.У нас із Президентом Алієвим однакове бачення: життя та гідність кожної людини мають бути захищені», - наголосив глава держави.
- Минулого тижня у в Єкатеринбурзі затримали понад 50 уродженців Азербайджану. Це відбувалося в межах нерозкритої від 2001 року справи про вбивство бізнесмена Юніса Пашаєва.
- Брати Сафарові були головними підозрюваними. Але вони невдовзі після затримання померли. Російська сторона заявляє, що азербайджанцям «стало погано».