Зеленський обговорив із президентом Азербайджану економічне співробітництво

Також Зеленський висловив співчуття Азербайджану у зв’язку з убивством на території Росії братів Сафарових.

Володимир Зеленський провів розмову з президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим.

За словами глави держави, лідери говорили про двосторонні відносини – енергетику та співпрацю в гуманітарній сфері.

«Домовилися про проведення засідання Спільної міжурядової комісії з економічного співробітництва. Наші урядовці активізують роботу», - повідомив Зеленський.

Він також висловив співчуття Азербайджану у зв’язку з убивством на території Росії братів Сафарових.

«Впевнений, що будуть з’ясовані всі факти. І потрібна справедливість.У нас із Президентом Алієвим однакове бачення: життя та гідність кожної людини мають бути захищені», - наголосив глава держави.