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Трамп підписав меморандум про посилення політики США щодо Куби

Документ запровадить законодавчу заборону на туризм США на Кубу та підтримує економічне ембарго Куби.

Трамп підписав меморандум про посилення політики США щодо Куби
Ілюстративне фото
Фото: middleest24.com

Президент США Дональд Трамп підписав президентський меморандум про посилення політики США щодо Куби.

Про це повідомляє Reuters.

Цим документом Трамп скасував політику, запроваджену попереднім президентом США Джо Байденом, повідомив чиновник Білого дому.

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Крім того чиновник, який побажав залишитися анонімним, розповів, що документ запровадить законодавчу заборону на туризм США на Кубу та підтримує економічне ембарго Куби.
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