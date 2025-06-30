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Посол ЄС в Азербайджані засудив насильство російських силовиків проти азербайджанців

Дії російських силовиків призвели до смертельних випадків. 

Посол ЄС в Азербайджані засудив насильство російських силовиків проти азербайджанців
Посол Європейського Союзу в Азербайджані Петер Міхалко
Фото: Петер Міхалко

Посол Європейського Союзу в Азербайджані Петер Міхалко прокоментував насильство російських силовиків проти азербайджанців.

“Я глибоко стурбований повідомленнями про насильство, тортури та нелюдське поводження з етнічними азербайджанцями в Росії”, - зазначив Міхалко.

Він наголосив, що дії російських силовиків призвели до смертельних випадків. 

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“Мої думки з жертвами та їхніми родинами”, - підсумував посол ЄС.

Що передувало цій заяві

У Баку поліцейські прийшли з обшуком до офісу прокремлівської агенції "Sputnik Азербайджан". Згодом стало відомо про затримання двох співробітників ФСБ Росії, які працювали в "Sputnik Азербайджан". 

Затримані – головний редактор "Sputnik Азербайджан" Ігор Картавих та шеф-редактор Євген Білоусов. Місцеве медіа Minval стверджує, що вони працювали під прикриттям, а насправді були агентами ФСБ.

У лютому влада Азербайджану вирішила скоротити кількість співробітників редакції з 40 до одного з метою "відновлення балансу в умовах, в яких працюють азербайджанські державні видання за кордоном й іноземні журналісти". 

Відносини між Азербайджаном і Росією загострилися після того, як 27 червня в Єкатеринбурзі було затримано понад 50 осіб азербайджанського походження. Загинули двоє людей, ще двоє – зазнали під час рейду серйозних поранень. Баку закликав притягти винних до відповідальності. Докладніше читайте в матеріалі Lb.ua "Путінський режим знову показує своє справжнє обличчя: цього разу - проти азербайджанців"

МЗС Росії заявило, що затримання проводилися "в рамках розслідування тяжких злочинів" - нібито йдеться про справи, пов’язані з убивствами, скоєними у 2001, 2010 і 2011 роках.
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